Постпраздничные итоги от белгородской Госавтоинспекции – 93 пьяных, около 2000 нарушений ПДД

12 Май 2020 2020-05-12T15:28:20+03:00

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Несмотря на предупреждения о предстоящих рейдах и призыва не пить за рулем, к рекомендациям Госавтоинспекции прислушались не всех. Итог – от управления отстранены 93 нетрезвых водителя, шесть из которых уже были лишены прав за аналогичное нарушение. Всего за выходные сотрудники ГИБДД выявили 1855 нарушений дорожных правил. В полиции напомнили, к каким последствиям может привести нетрезвая поездка:

- на первый раз – лишение прав на срок до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей;

- за рецидив – штраф до 300 тысяч рублей, 480 часов обязательных работ или до двух лет колонии;

- за пьяное ДТП с тяжкими травмами – от 3 до 7 лет лишения свободы;

- за пьяное ДТП со смертельным исходом – от пяти до двенадцати лет лишения свободы.

За четыре месяца сотрудники ГИБДД поймали на белгородских дорогах 1568 нетрезвых водителей. Из них – 167 попались повторно. Всего с начала года в регионе зарегистрировано 26 «пьяных ДТП» с последствиями. В них погибли пять человек и получили травмы 32. Жителей региона призывают сообщать о нетрезвых водителях в полицию по телефонам: (4722) 352-832, 26-42-30.

ИСТОЧНИК KP.RU