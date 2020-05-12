2020-05-12T14:00:05+03:00
75 лет Великой Победы

Даже в изоляции белгородские ветераны Великой Отечественной не остались без внимания

Сотрудники регионального Следственного комитета продолжают помогать ветеранам
Ирина ТАРАСОВА
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Даже в изоляции белгородские ветераны Великой Отечественной не остались без внимания. Фото пресс-службы Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской областиДаже в изоляции белгородские ветераны Великой Отечественной не остались без внимания. Фото пресс-службы Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области
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День Победы, любимый праздник жителей России, прошел, а внимание и забота о ветеранах остались. Ветераны Великой Отечественной войны вынуждены были в этом году из-за эпидемии коронавируса отмечать День Победы дома в изоляции. В каждом территориальном следственном подразделении следственного управления Следственного комитета России по Белгородской области сотрудники выехали к ветеранам и, с соблюдением всех предусмотренных мер безопасности, высказали слова благодарности и уважения. Ветеранам были вручены подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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