Даже в изоляции белгородские ветераны Великой Отечественной не остались без внимания

12 Май 2020 2020-05-12T14:00:05+03:00

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День Победы, любимый праздник жителей России, прошел, а внимание и забота о ветеранах остались. Ветераны Великой Отечественной войны вынуждены были в этом году из-за эпидемии коронавируса отмечать День Победы дома в изоляции. В каждом территориальном следственном подразделении следственного управления Следственного комитета России по Белгородской области сотрудники выехали к ветеранам и, с соблюдением всех предусмотренных мер безопасности, высказали слова благодарности и уважения. Ветеранам были вручены подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU