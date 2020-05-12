2020-05-12T12:28:00+03:00
Общество

В Белгороде на пожаре спасли мужчину

Горела квартира пятиэтажного дома на улице Преображенской
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде на пожаре спасли мужчину. Фото пресс-службы МЧС России по Белгородской области.В Белгороде на пожаре спасли мужчину. Фото пресс-службы МЧС России по Белгородской области.
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Тревожное сообщение в Службу спасения по телефону 112 поступило вечером 10 мая в 22 часа 54 минуты. Очевидцы сообщали, что в Белгороде по улице Преображенская в пятиэтажном жилом доме горит квартира. Без промедления по указанному адресу выехали дежурные караулы пожарно- спасательных частей №1 и специализированной пожарно-спасательной части. И быстрые профессиональные действия спасателей помогли сохранить жизнь одному из мужчин, находящихся в квартире. Другой, увы, к моменту прибытия пожарных был мертв.

Огнеборцам пришлось действовать при сильном задымлении. Соседи сообщили, что в горящей двухкомнатной квартире, расположенной на третьем этаже, могут находиться люди. Входная дверь была закрыта, в квартиру пожарные попали через окно, поднявшись по трехколенной лестнице. Оказавшись внутри сильно задымленной едким дымом квартиры, огнеборцы приступили к поиску людей и тушению пожара. В ходе разведки на кровати в спальне пожарные обнаружили погибшего мужчину 1958 года рождения. Второго мужчину 1986 года рождения удалось спасти, его пожарные передали врачам скорой помощи.

Пожар сотрудники МЧС ликвидировали в течение 20 минут. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неосторожность при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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