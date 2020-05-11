Памятник Великой Отечественной отремонтирован в селе Лесное Уколово в Красненском районе

11 Май 2020 2020-05-11T18:23:33+03:00

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К юбилею Великой Победы 9 Мая удалось завершить обновление памятника в центре села Лесное Уколово Красненского рай она Белгородской области, сообщила пресс-служба администрации этого района. Косметический ремонт с заменой ограждения закончен в срок, уборка территории проведена. В ремонте приняли участие неравнодушные граждане и организации, с их стороны была оказана прямая помощь: подвод электричества, снабжение водой, размещение инструментов, уборка строительного мусора, демонтированных элементов.

ИСТОЧНИК KP.RU