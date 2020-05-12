В Ивнянском районе Белгородчины в память о воинах-лесниках высажено 13 елей

12 Май 2020 2020-05-12T09:23:43+03:00

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В рамках международной патриотической акции «Сад памяти», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сотрудниками Ивнянского лесничества были высажены 13 елей. Так увековечена память 13 лесников, принимавших участие в великом сражении под Прохоровкой с января по ноябрь 1943 года. В акции «Сад памяти» могут принять участие все, кто желает увековечить память своих родных, сражавшихся за свободу нашей страны.

В акции и семьи, желающие увековечить память о своих родственниках-фронтовиках. На садовом участке Александра и Татьяны Бесединых из поселка Ивни появилось новое дерево – яблоня. Она посажена в честь деда – ветерана Великой Отечественной войны, участника Курской битвы Беседина Василия Алексеевича. Василий Алексеевич - кавалер ордена Красной Звезды, Отечественной войны II степени, награждён медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги».

ИСТОЧНИК KP.RU