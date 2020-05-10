2020-05-10T14:11:34+03:00
75 лет Великой Победы

Памятники героям Великой Отечественной открыли в Борисовском районе Белгородской области

Скульптуры отремонтированы, территория благоустроена
Ирина ТАРАСОВА
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Памятники героям Великой Отечественной открыли в Борисовском районе. Фото пресс-службы администрации Борисовского районаПамятники героям Великой Отечественной открыли в Борисовском районе. Фото пресс-службы администрации Борисовского района
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Памятник «Одиночная могила неизвестному солдату» поселка Борисовка был установлен в 1977 году. Здесь провели благоустройство прилегающей территории. Новую скульптуру солдата борисовцы видят копией предыдущей. Ее высота более двух метров, вес чуть больше ста килограммов. Фигура солдата выполнена из композитного материала, автор Роман Бложко. Открытие отремонтированного памятника прошло накануне Дня победы.

В этот же день был открыт памятник в селе Акулиновка , где расположена могила старшего сержанта Пожа. Новая фигура солдата выполнена тем же скульптором. Спонсоры возвели новый постамент под нее, обновилась и стена, на которой расположились таблички с именами жителей Акулиновского сельского поселения, участников Великой Отечественной войны.

Глава администрации Борисовского района Николай Давыдов поблагодарил всех жителей района , участвовавших в благотворительном марафоне к 9 мая. Частичка помощи каждого борисовцев есть, в том числе, и в установке этих памятников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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