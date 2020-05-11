Агитбригады в Белгородском районе пели и плясали под окнами ветеранов

11 Май 2020 2020-05-11T10:03:26+03:00

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Из-за эпидемии коронавируса большинство торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, прошли в формате онлайн. Выступления агитбригад перед окнами ветеранов стали в Белгородском районе той акцией, где можно лично, но с безопасного расстояния выразить признательность людям, подарившим нам победу. Такие небольшие концерты под открытым небом прошли во всех поселениях Белгородского района. Артисты учреждений культуры исполняли песни военных лет, читали стихи, танцевали и играли на музыкальных инструментах.

ИСТОЧНИК KP.RU