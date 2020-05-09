9 Май 2020 2020-05-09T16:00:14+03:00

В Старом Осколе в детской стоматологической поликлинике нашли коронавирус. Фото со страницы в соцсетях главы Старооскольского округа Александра Сергиенко

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Старооскольская детская стоматологическая поликлиника приостановила прием пациентов в связи с выявленными случаями COVID-19 у персонала. По данным территориального отдела Роспотребнадзора, коронавирусная инфекция подтверждена у двух медиков. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава Старооскольского городского округа Александр Сергиенко.

Еще один медицинский работник находится в стационаре с диагнозом пневмония. Установлен и взят под наблюдение круг контактных лиц. Все контактировавшие сотрудники и пациенты поликлиники находятся на самоизоляции. За детьми наблюдают участковые педиатры.

Сейчас прием детей и взрослого населения ведет Объединенная стоматологическая поликлиника Старооскольского городского округа в микрорайоне Ольминского.

ИСТОЧНИК KP.RU