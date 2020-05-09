Волонтеры-медики Белгородского госуниверситета поздравляют ветеранов с Днем Победы

9 Май 2020 2020-05-09T13:32:57+03:00

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Волонтеры-медики НИУ «БелГУ» работают на территории Белгородской области в рамках всероссийской акции #Мывместе. Более 500 добровольцев помогают пожилым и маломобильным людям, приобретая для них лекарства и продукты питания.

Региональный координатор Белгородского отделения ВОД «Волонтеры-медики», студентка медицинского института НИУ «БелГУ» Анастасия Карагодина рассказала:

- Совместно с управлением молодежной политики сейчас мы подготавливаем и развозим ветеранам праздничные продуктовые наборы.

В дни празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне волонтеры-медики дарят положительные эмоции ветеранам и остальным пожилым людям, участвуя в ряде акций: «Вам, родные», «Поем двором», «Георгиевская лента» и «Окна Победы».

ИСТОЧНИК KP.RU