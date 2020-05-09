Волонтеры-медики Белгородского госуниверситета поздравляют ветеранов с Днем Победы
Волонтеры-медики НИУ «БелГУ» работают на территории Белгородской области в рамках всероссийской акции #Мывместе. Более 500 добровольцев помогают пожилым и маломобильным людям, приобретая для них лекарства и продукты питания.
Региональный координатор Белгородского отделения ВОД «Волонтеры-медики», студентка медицинского института НИУ «БелГУ» Анастасия Карагодина рассказала:
- Совместно с управлением молодежной политики сейчас мы подготавливаем и развозим ветеранам праздничные продуктовые наборы.
В дни празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне волонтеры-медики дарят положительные эмоции ветеранам и остальным пожилым людям, участвуя в ряде акций: «Вам, родные», «Поем двором», «Георгиевская лента» и «Окна Победы».
ИСТОЧНИК KP.RU