Белгородские таможенники изъяли почти 3 килограмма наркотиков за 4 месяца

2 Май 2020 2020-05-02T10:23:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Белгородская таможня подвела итоги работы за четыре месяца 2020 года. С начала года в ведомстве возбудили 10 уголовных дел, семь из которых касаются контрабанды наркотиков. Из незаконного оборота изъяли 2,7 кг наркотических средств, прекурсоров и сильнодействующих веществ, сообщили в пресс-службе Белгородской таможни.

По факту уклонения от уплаты таможенных платежей заведено два уголовных дела. Также одно уголовное дело возбудили за контрабанду военной техники. По фактам административных правонарушений за четыре месяца 2020 года возбудили 726 дел, взыскали штрафов на 3,15 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU