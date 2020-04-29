Белгородским школьникам отменят «домашку» по 5 предметам

29 Апр 2020 2020-04-29T13:12:56+03:00

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К радости белгородских школьников и родителей, которые жаловались на непомерные нагрузки на удаленке, на 5 домашних заданий во время самоизоляции станет меньше. Отменяются домашние задания по таким предметам, как физкультура, музыка, ИЗО, технологии и основы духовно-нравственной культуры. По сообщению вице-губернатора по здравоохранению и образованию Наталии Зубаревов, в Министерстве образования и науки рекомендовали отменить школам региона домашние задания именно по этим предметам.

Напомним, что родители белгородских учеников буквально через несколько дней после установления режима самоизоляции начали забрасывать соцсети жалобами, рассказывая о перегрузке их чад, которые вынуждены выполнять все задания удаленно. Много жалоб поступило и на горячую линию департамента образования Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU