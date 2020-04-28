2020-04-28T12:26:38+03:00
Общество

Похоронить умершего в Ракитянском районе Белгородчины проблематично

Прокуратура выявила нарушения законов о погребении и похоронном деле
Ирина ТАРАСОВА
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Похоронить умершего в Ракитянском районе Белгородчины проблематично.Похоронить умершего в Ракитянском районе Белгородчины проблематично.Фото: "КП" Архив
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Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения согласно ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» относится к вопросам местного значения городского поселения. Проверкой прокуратуры установлено, что на территории поселка Ракитное специализированная служба по вопросам похоронного дела не создана.

Также проверкой установлено, что площадки для мусоросборников, установленные на некоторых кладбищах, не имеют ограждений. Кроме того, установлено, что в нарушение требований ст. 9 Федерального закона «О погребении и похоронном деле» администрациями 12 поселений района не приняты нормативные правовые акты, определяющие качество услуг по погребению.

Для устранения нарушений прокурором Ракитянского района главам 12 администраций внесены представления, сообщает пресс-служба администрации Ракитянского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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