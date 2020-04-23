2020-04-23T08:46:59+03:00
Происшествия

Полицейские задержали подозреваемых в кражах оградок с кладбища Ячнево в Белгороде

Злоумышленников проверяют на причастность к аналогичным преступлениям
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
..Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В рамках стартовавшей в регионе операции «Металл» сотрудники полиции раскрыли кражу оградок с кладбища «Ячнево» в Белгороде. В серии хищений подозреваются двое мужчин в возрасте 46 и 50 лет. По предварительным данным, злоумышленники демонтировали ограждения как минимум на четырех могилах. Похищенное они сдали в скупку. Ущерб от преступлений оценивается в сумму около 70 тысяч рублей. Сейчас оперативники проверяет задержанных на причастность к другим аналогичным преступлениям.

В Старом Осколе сотрудники уголовного розыска задержали 37-летнего мужчину, перевозившего в багажнике и салоне иномарки около полутоны цветного металла. По версии следствия, фрагменты медных радиаторов местный житель похитил с предприятия, где он работает. Ущерб, причиненный организации, составил больше ста тысяч рублей. Похищенное мужчина планировал сдать в скупку, однако не успел. Металлолом изъяли правоохранители.

В Красненском районе оперативники раскрыли кражу металлических изделий из ангара. В совершении преступления подозревают 24-летнего жителя одного из сел. По предварительным данным, воспользовавшись тем, что территория не охраняется, он похитил профлист и трубы на сумму более 47 тысяч рублей. Пропажу владелец ангара заметил через несколько дней.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что по всем кражам возбуждены уголовные дела. Фигурантам грозят разные сроки – от двух до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На белгородца завели дело за поджог машины соперника
ВТБ зафиксировал рост активности мошенников на самоизоляции
Сбербанк начал выдавать беспроцентные кредиты на зарплаты клиентам других банков
Введут ли в Белгородской области цифровые пропуска
Банк УРАЛСИБ признан одним из лучших банков для начинающего бизнеса
ВТБ за три дня выдал ипотеку под 6,5% на 500 миллионов рублей
В Губкинском округе Белгородчины завершают вручение юбилейных медалей
Полицейские задержали подозреваемых в кражах оградок с кладбища Ячнево в Белгороде
Белгородский госуниверситет примет онлайн-участие в Московском международном салоне образования
В Старом Осколе на пожаре спасли молодого мужчину
Белгородец может получить срок за размещение в сети фото девушки без её согласия
24 рабочих белгородского «Приосколья» изолированы с подозрением на COVID-19
Ни минуты покоя нет у жителей Бессоновского сельского поселения Белгородчины
Из 44 новых случаев заражения в Белгороде за минувшие сутки 32 приходится на онкологический диспансер
В Белгороде хулиган пытался стащить из отсека для задержанных в полицейском «УАЗике» регистратор
Девять жителей Старого Оскола получили выплаты на приобретение жилья
В Белгородской области за сутки выявлено 44 новых случая заболевания COVID-19
Банк «Открытие» снизил ставки по ипотеке
В Белгороде к памятнику Ленина образовалась очередь из желающих поздравить его с Днем рождения
ВТБ увеличил лимиты денежных переводов в ВТБ-Онлайн в 5 раз