Полицейские задержали подозреваемых в кражах оградок с кладбища Ячнево в Белгороде

23 Апр 2020 2020-04-23T08:46:59+03:00

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В рамках стартовавшей в регионе операции «Металл» сотрудники полиции раскрыли кражу оградок с кладбища «Ячнево» в Белгороде. В серии хищений подозреваются двое мужчин в возрасте 46 и 50 лет. По предварительным данным, злоумышленники демонтировали ограждения как минимум на четырех могилах. Похищенное они сдали в скупку. Ущерб от преступлений оценивается в сумму около 70 тысяч рублей. Сейчас оперативники проверяет задержанных на причастность к другим аналогичным преступлениям.

В Старом Осколе сотрудники уголовного розыска задержали 37-летнего мужчину, перевозившего в багажнике и салоне иномарки около полутоны цветного металла. По версии следствия, фрагменты медных радиаторов местный житель похитил с предприятия, где он работает. Ущерб, причиненный организации, составил больше ста тысяч рублей. Похищенное мужчина планировал сдать в скупку, однако не успел. Металлолом изъяли правоохранители.

В Красненском районе оперативники раскрыли кражу металлических изделий из ангара. В совершении преступления подозревают 24-летнего жителя одного из сел. По предварительным данным, воспользовавшись тем, что территория не охраняется, он похитил профлист и трубы на сумму более 47 тысяч рублей. Пропажу владелец ангара заметил через несколько дней.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что по всем кражам возбуждены уголовные дела. Фигурантам грозят разные сроки – от двух до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU