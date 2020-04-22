В Белгородской области за сутки выявлено 44 новых случая заболевания COVID-19

22 Апр 2020 2020-04-22T15:34:56+03:00

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Как сообщили сегодня на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, только за минувшие сутки в Белгородском регионе выявлено 44 новых случая заболевания COVID-19. По уточненным данным на 13:00 22 апреля 2020 года число заболевших с начала пандемии в области составляет 176 человек.

Всего за минувшие сутки госпитализированы 47 человек, трое находятся в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ. На самоизоляции находятся 1 550 человек, изолированы по контакту с заболевшими — 392.

Наибольшее число заболевших приходится на областной центр — 59 человек (36 прибавилось за минувшие сутки). По муниципалитетам области картина следующая: Вейделевский район — 20 человек; Белгородский район — 17; Валуйский городской округ — 16; Старооскольский городской округ — 14; Шебекинский городской округ — 11; Новооскольский городской округ — 8; Корочанский район — 7; Волоконовский район — 5; Краснояружский район — 4; Красненский, Красногвардейский, Борисовский районы — по 3; Прохоровский район, Алексеевский городской округ, Ровеньский район, Губкинский и Яковлевский городские округа, Чернянский район — по 1 заболевшему.

ИСТОЧНИК KP.RU