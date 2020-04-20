2020-04-20T17:00:24+03:00
Происшествия

В Белгороде трое мужчин украли из магазина больше 130 упаковок женских колготок

Ущерб, причиненный торговой точке, оценили в 34 тысячи рублей
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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В дежурную часть полиции обратилась хозяйка магазина, расположенных в одном из торговых центров Белгорода. Женщина сообщила, что из павильона похитили 134 пары женских колготок. Сотрудникам отдельного батальона патрульно-постовой службы удалось задержать подозреваемых. Ими оказались трое приятелей с криминальным прошлым.

По предварительным данным, мужчины зашли в торговый центр и обнаружили, что все павильоны закрыты. Вскрыв в одном из модулей рольставни, они похитили со стеллажа товар на сумму около 34 тысяч рублей и скрылись. Колготки приятели позже продали за символическую сумму.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело за кражу со значительным ущербом, совершенную группой лиц с незаконным проникновением в помещение. Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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