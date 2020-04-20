В Белгороде трое мужчин украли из магазина больше 130 упаковок женских колготок
В дежурную часть полиции обратилась хозяйка магазина, расположенных в одном из торговых центров Белгорода. Женщина сообщила, что из павильона похитили 134 пары женских колготок. Сотрудникам отдельного батальона патрульно-постовой службы удалось задержать подозреваемых. Ими оказались трое приятелей с криминальным прошлым.
По предварительным данным, мужчины зашли в торговый центр и обнаружили, что все павильоны закрыты. Вскрыв в одном из модулей рольставни, они похитили со стеллажа товар на сумму около 34 тысяч рублей и скрылись. Колготки приятели позже продали за символическую сумму.
В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело за кражу со значительным ущербом, совершенную группой лиц с незаконным проникновением в помещение. Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU