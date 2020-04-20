Троим белгородцам возместили моральный вред за ДТП
Троим жителям Новооскольского района Белгородской области судебные приставы помогли получить выплату морального вреда за дорожно-транспортное происшествие. Суд обязал выплатить потерпевшим моральный вред на общую сумму 1 миллион 250 тысяч рублей. Но должник решение суда выполнять не торопился.
Старооскольским районным отделом судебных приставов УФССП России по Белгородской области было возбуждено 3 исполнительных производства в отношении организации, где работал водитель, совершивший ДТП.
Установив имущественное положение организации, судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на банковских счетах, в отношении 62 единиц транспортных средств вынес запрет на совершение регистрационный действий. Кроме этого, на грузовой фургон должника был наложил арест, предварительной этой машины составила 1 миллион 400 тысяч рублей.
После применения данных мер должник оплатил задолженность, а также исполнительский сбор в размере 87 500 рублей за несвоевременное исполнение требований исполнительных документов.
ИСТОЧНИК KP.RU