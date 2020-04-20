2020-04-20T13:04:14+03:00
Общество

Троим белгородцам возместили моральный вред за ДТП

В пользу потерпевших в дорожно-транспортном происшествии взыскано более одного миллиона рублей
Ирина ТАРАСОВА
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Троим белгородцам судебные приставы помогли возместить моральный вред за ДТП.Троим белгородцам судебные приставы помогли возместить моральный вред за ДТП.Фото: "КП" Архив
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Троим жителям Новооскольского района Белгородской области судебные приставы помогли получить выплату морального вреда за дорожно-транспортное происшествие. Суд обязал выплатить потерпевшим моральный вред на общую сумму 1 миллион 250 тысяч рублей. Но должник решение суда выполнять не торопился.

Старооскольским районным отделом судебных приставов УФССП России по Белгородской области было возбуждено 3 исполнительных производства в отношении организации, где работал водитель, совершивший ДТП.

Установив имущественное положение организации, судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на банковских счетах, в отношении 62 единиц транспортных средств вынес запрет на совершение регистрационный действий. Кроме этого, на грузовой фургон должника был наложил арест, предварительной этой машины составила 1 миллион 400 тысяч рублей.

После применения данных мер должник оплатил задолженность, а также исполнительский сбор в размере 87 500 рублей за несвоевременное исполнение требований исполнительных документов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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