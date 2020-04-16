В Белгородском регионе за поджог травы привлечено 471 человека

16 Апр 2020 2020-04-16T17:17:58+03:00

К админответственности в Белгородском регионе привлечен 471 человек. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области

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Самые распространенные природные пожары - это травяные палы. Часто траву поджигают специально - из баловства, или из-за существующего поверья, что после пала новая трава вырастает быстрее. Но наказание неминуемо. За несоблюдение требований пожарной безопасности при разведении костров и сжигании мусора в Белгородской области привлечен к административной ответственности 471 человек.

При этом мало кто задумывается, что травяные палы опасны. Пламя никем не контролируемых палов повинуется только ветру – и, значит, непредсказуемо. Нередко огонь поворачивает к поселкам. И тогда горят сараи и дома, линии электропередач и связи, деревянные мосты и другие объекты.

Главное управление МЧС России по Белгородской области регулярно напоминает: поджог сухой травы опасен для человека и губителен для почвы, да еще и грозит штрафом. По результатам работы органов надзорной деятельности Главного управления МЧС с начала пожароопасного сезона в регионе выявлено 27 виновников в пожарах травы, в отношении которых составлены протоколы на сумму более 60 тысяч рублей.

Главное управление МЧС России по Белгородской области обращается к жителям и гостям региона: проявляйте ответственность – не поджигайте сухую траву!

ИСТОЧНИК KP.RU