10 Апр 2020 2020-04-10T09:41:00+03:00

В Белгороде до 10 мая перекроют проезд по улице Николая Островского. Фото: "КП" Архив

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В Белгороде начали масштабную реконструкцию ветхих теплосетей по улице Николая Островского. В связи с этим в областном центре на целый месяц перекроют одну из центральных автомагистрацей. Участок от дома №23 до дома №27 будет перекрыт с сегодняшнего дня, 10 апреля, до 10 мая 2020 года, сообщили в мэрии города.

Специалисты подсчитали, что на все работы нужен один месяц.

В горадминистрации автомобилистам советуют объезжать перекрытый участок дороги через улицы Попова – Белгородский проспект – проспект Богдана Хмельницкого или через улицу Попова в сторону улицы Мичурина, выезжая на проспект Богдана Хмельницкого.

ИСТОЧНИК KP.RU