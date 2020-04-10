В Белгороде до 10 мая перекроют проезд по улице Николая Островского
В Белгороде начали масштабную реконструкцию ветхих теплосетей по улице Николая Островского. В связи с этим в областном центре на целый месяц перекроют одну из центральных автомагистрацей. Участок от дома №23 до дома №27 будет перекрыт с сегодняшнего дня, 10 апреля, до 10 мая 2020 года, сообщили в мэрии города.
Специалисты подсчитали, что на все работы нужен один месяц.
В горадминистрации автомобилистам советуют объезжать перекрытый участок дороги через улицы Попова – Белгородский проспект – проспект Богдана Хмельницкого или через улицу Попова в сторону улицы Мичурина, выезжая на проспект Богдана Хмельницкого.
ИСТОЧНИК KP.RU