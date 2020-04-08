В Белгородской области решили поддержать представителей малого и среднего бизнеса

8 Апр 2020 2020-04-08T19:24:00+03:00

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В Белгородской области принято решение поддержать малый и средний бизнес, наиболее пострадавший от короновирусной инфекции. На поддержку могут рассчитывать представители следующих сфер деятельности: авиаперевозок; аэропортовой деятельности; автоперевозок; культуры; организации досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта; туристических агентств и прочих организаций в сфере туризма; гостиничного бизнеса; общественного питания.

В области предприняли ряд федеральных мер, которые направлены на поддержку этих сфер деятельности. Так, до конца года введен запрет на проверки взыскания санкций со стороны федеральных налоговых служб и других органов, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность за исключением вопросов, несущих риски жизни и здоровью граждан. Введена отсрочка до 6 месяцев по налогам и страховым взносам. Продлены сроки уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организации, земельному налогу. Снижены тарифы по страховым взносам, выплачиваемых за заплаты — с 30 до 15%. Введен мораторий на рост взносов ИП до конца года

Сбербанком, МСП банком и ВТБ проанонсированы беспроцентные кредиты на выплату зарплат и различные цели для поддержания бизнеса по сниженной процентной ставке.

Предпринят и ряд региональных мер. Микрозаймы предоставляются до 5 миллионов рублей до 2 лет под 2,5% годовых на первый год и 5% на второй год. Также предоставляется отсрочка по возврату займа. Введен мораторий по начислению пеней и штрафов по договорам микрозайма. Белгородским гарантийным фондом будет предоставляться поручительство по необеспеченным банковским кредитам по сниженной ставке 0,5% для субъектов в сфере АПК на проведение посевной компании.

Меры поддержки постоянно обновляются и пополняются.

ИСТОЧНИК KP.RU