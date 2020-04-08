2020-04-08T19:24:00+03:00
Общество

В Белгородской области решили поддержать представителей малого и среднего бизнеса

Кто может рассчитывать поддержку
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Белгородской области решили поддержать представителей малого и среднего бизнеса.В Белгородской области решили поддержать представителей малого и среднего бизнеса.
Изменить размер текста:

В Белгородской области принято решение поддержать малый и средний бизнес, наиболее пострадавший от короновирусной инфекции. На поддержку могут рассчитывать представители следующих сфер деятельности: авиаперевозок; аэропортовой деятельности; автоперевозок; культуры; организации досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта; туристических агентств и прочих организаций в сфере туризма; гостиничного бизнеса; общественного питания.

В области предприняли ряд федеральных мер, которые направлены на поддержку этих сфер деятельности. Так, до конца года введен запрет на проверки взыскания санкций со стороны федеральных налоговых служб и других органов, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность за исключением вопросов, несущих риски жизни и здоровью граждан. Введена отсрочка до 6 месяцев по налогам и страховым взносам. Продлены сроки уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организации, земельному налогу. Снижены тарифы по страховым взносам, выплачиваемых за заплаты — с 30 до 15%. Введен мораторий на рост взносов ИП до конца года

Сбербанком, МСП банком и ВТБ проанонсированы беспроцентные кредиты на выплату зарплат и различные цели для поддержания бизнеса по сниженной процентной ставке.

Предпринят и ряд региональных мер. Микрозаймы предоставляются до 5 миллионов рублей до 2 лет под 2,5% годовых на первый год и 5% на второй год. Также предоставляется отсрочка по возврату займа. Введен мораторий по начислению пеней и штрафов по договорам микрозайма. Белгородским гарантийным фондом будет предоставляться поручительство по необеспеченным банковским кредитам по сниженной ставке 0,5% для субъектов в сфере АПК на проведение посевной компании.

Меры поддержки постоянно обновляются и пополняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Белгородском районе сотрудники ДПС помогли потушить пожар
Жителя Белгородской области подозревают в смертельном избиении сожительницы
В Белгородской области решили поддержать представителей малого и среднего бизнеса
Представитель Белгородского госуниверситета приняла участие в международной онлайн-конференции
Белгородские пенсионеры получат свои денежки досрочно
Завдетсадом в Алексеевке Белгородской области похитила порядка 300 тысяч рублей
Волонтеры Белгородского госуниверситета помогают белгородцам с продуктами и медикаментами
Потребители «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» могут получить услуги онлайн
В Wink 10 апреля состоится премьера новой песни Полины Гагариной «Небо в глазах»
ВТБ: россияне на треть сократили свои траты в период самоизоляции
Tele2 второй год подряд завоевывает «Оскар» в клиентском обслуживании
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко отмечает юбилей
Белгородские ученые удостоены грантов Российского научного фонда
Банк УРАЛСИБ реализует комплекс мероприятий по поддержке клиентов
Белгородские медики развеяли миф о том, что COVID-19 опасен только для пожилых
В Белгородской области резко участились случаи ландшафтных пожаров
Белгородцев пригласили к участию в международном поэтическом марафоне
В Белгороде за минувшие сутки COVID-19 заболело 2 человека
Новинка в Wink: «Джентльмены» в правильном переводе Гоблина
Белгородца заставили оплатить штраф за пьяную езду
Уровень удовлетворенности клиентов Tele2 качеством сервиса составил 95%
В число выздоровевших от короновирусной инфекции попал белгородец
Неделя науки в Белгородском госуниверситете пройдет в дистанционном режиме
Банк УРАЛСИБ улучшил условия по вкладам, накопительным счетам и картам с начислением процентов на остаток
ВТБ принял более 700 заявок на кредитные каникулы в рамках нового закона
В Белгороде парковки пообещали сделать бесплатными
Сбербанк бесплатно продлевает договоры аренды индивидуальных сейфов
Сегодня в Белгородской области воздух прогреется до 14 градусов тепла
В Белгородской области готовят дополнительные койки для больных коронавирусом