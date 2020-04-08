Представитель Белгородского госуниверситета приняла участие в международной онлайн-конференции

8 Апр 2020 2020-04-08T18:36:58+03:00

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Руководитель физико-технического факультета института инженерных и цифровых технологий НИУ «БелГУ», заведующий кафедрой информационных и робототехнических систем, доктор технических наук, профессор Ольга Иващук приняла участие в работе 73-й Международной студенческой научно-практической конференции. Она прошла в РГАУ МСХА имени Тимирязева и была посвящена 180-летию со дня рождения Митрофана Турского. Пленарное заседание конференции состоялось в формате вебинара. В режиме прямого эфира мероприятие смотрело 1156 зрителей.

По видеосвязи к участникам и зрителям пленарного заседания присоединилась профессор Ольга Иващук. Ольга Александровна представила доклад на тему «Проблемы и перспективы цифровой трансформации АПК». В своем докладе ученый рассказала о ситуации в сфере цифровизации агропромышленного комплекса в России и за рубежом.

ИСТОЧНИК KP.RU