2020-04-08T16:35:05+03:00
Общество

Волонтеры Белгородского госуниверситета помогают белгородцам с продуктами и медикаментами

Также разработаны памятки, как избежать инфекции
Ирина ТАРАСОВА
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Волонтеры Белгородского госуниверситета помогают белгородцам пережить коронавирус. Фото пресс-службы НИУ "БелГУ"Волонтеры Белгородского госуниверситета помогают белгородцам пережить коронавирус. Фото пресс-службы НИУ "БелГУ"
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Студенты Белгородского госуниверситета разработали памятки, в которых закреплены главные правила гигиены, помогающие избежать коронавирусной инфекции. Активную работу ведут и волонтеры-медики НИУ «БелГУ». Более трехсот студентов медицинского института, медколледжа, института фармации, химии и биологии входят в состав регионального отделения волонтеров-медиков. Они помогают пожилым людям, находящимся на самоизоляции, обеспечивая их продуктами питания и медикаментами, оказывают помощь медицинским работникам в учреждениях здравоохранения области.

В период пандемии новой коронавирусной инфекции НИУ «БелГУ» ведут просветительскую работу среди жителей Белгорода и Белгородской области. Активную работу по информированности населения проводит штаб волонтеров НИУ «БелГУ» «Горячие сердца». Они разработали памятки, в которых даны рекомендации по ключевым вопросам, касающимся здоровья граждан. В частности, речь идет о том, как правильно мыть руки, какие дезинфицирующие средства использовать (в том числе для гаджетов) и как пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Как отметила начальник регионального отделения волонтёров-медиков Анастасия Карагодина, ежедневно выполняется двадцать заявок пожилых белгородцев, находящихся на самоизоляции. С начала акции #МыВместе2020 выполнено уже более двухсот заявок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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