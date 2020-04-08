8 Апр 2020 2020-04-08T13:31:19+03:00

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Сегодня губернатор Белгородской области Евгений Савченко отмечает юбилей. Его пребывание на этом посту — абсолютный рекорд для Российской Федерации. Он возглавил область еще при Борисе Ельцине 18 октября 1993 года и пять раз избирался ее главой.

Евгений Савченко — уроженец Красной Яруги, тогда еще относящейся к Курской области. Окончил Московскую сельскохозяйственную академию, отслужил в ПВО, трудился главным агрономом совхоза, а затем его директором. Работал в Белгородском облисполкоме, Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РФ, агропромышленном комплексе Российской Федерации. Евгений Савченко— доктор экономических наук, член-корреспондент РАСХН, член-корреспондент РАН. За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу Евгений Степанович удостоен многих наград России и других государств.

Белгородчина не раз взрывалась слухами об отставке губернатора, пророча ему должности то в Министерстве сельского хозяйства, то в Правительстве РФ. Но сегодня юбиляр по-прежнему возглавляет область.

ИСТОЧНИК KP.RU