Белгородцев пригласили к участию в международном поэтическом марафоне

7 Апр 2020 2020-04-07T16:39:28+03:00

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Международный поэтический марафон «75 строф о войне…» запустил Красногорский филиал Музея Победы. Флешмоб проходит онлайн в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Ролики размещаются в соцсети Facebook Музея Победы.Белгородцев пригласили принять участие в международном поэтическом марафоне

Акция призвана еще раз напомнить о героической странице истории нашей Родины, хоть на несколько минут дать почувствовать дух того времени и передать это ощущение слушателям. Пропуская через себя строки военных авторов или создавая свои произведения, взрослые и дети не просто читают стихи, а вживаются в роль, уверены организаторы.

Присоединиться к акции «75 строф о войне…» может любой желающий независимо от возраста и места проживания. Так, например, в марафоне уже приняли участие жители Италии.

Записывайте на телефон свое любимое стихотворение о Великой Отечественной войне и присылайте на почту музея! Более подробна информация - на официальном сайте Красногорского филиала Музея Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU