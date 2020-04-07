2020-04-07T16:39:28+03:00
Общество

Белгородцев пригласили к участию в международном поэтическом марафоне

Ролики размещаются в соцсети Facebook Краногорского филиала Музея Победы
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Белгородцев пригласили к участию в международном поэтическом марафоне. Фото "Информационного центра" ФГБУК «Музей Победы»Белгородцев пригласили к участию в международном поэтическом марафоне. Фото "Информационного центра" ФГБУК «Музей Победы»
Изменить размер текста:

Международный поэтический марафон «75 строф о войне…» запустил Красногорский филиал Музея Победы. Флешмоб проходит онлайн в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Ролики размещаются в соцсети Facebook Музея Победы.Белгородцев пригласили принять участие в международном поэтическом марафоне

Акция призвана еще раз напомнить о героической странице истории нашей Родины, хоть на несколько минут дать почувствовать дух того времени и передать это ощущение слушателям. Пропуская через себя строки военных авторов или создавая свои произведения, взрослые и дети не просто читают стихи, а вживаются в роль, уверены организаторы.

Присоединиться к акции «75 строф о войне…» может любой желающий независимо от возраста и места проживания. Так, например, в марафоне уже приняли участие жители Италии.

Записывайте на телефон свое любимое стихотворение о Великой Отечественной войне и присылайте на почту музея! Более подробна информация - на официальном сайте Красногорского филиала Музея Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Белгородцев пригласили к участию в международном поэтическом марафоне
В Белгороде за минувшие сутки COVID-19 заболело 2 человека
Новинка в Wink: «Джентльмены» в правильном переводе Гоблина
Белгородца заставили оплатить штраф за пьяную езду
Уровень удовлетворенности клиентов Tele2 качеством сервиса составил 95%
В число выздоровевших от короновирусной инфекции попал белгородец
Неделя науки в Белгородском госуниверситете пройдет в дистанционном режиме
Банк УРАЛСИБ улучшил условия по вкладам, накопительным счетам и картам с начислением процентов на остаток
ВТБ принял более 700 заявок на кредитные каникулы в рамках нового закона
В Белгороде парковки пообещали сделать бесплатными
Сбербанк бесплатно продлевает договоры аренды индивидуальных сейфов
Сегодня в Белгородской области воздух прогреется до 14 градусов тепла
В Белгородской области готовят дополнительные койки для больных коронавирусом