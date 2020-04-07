2020-04-07T17:36:36+03:00
Общество

В Белгородской области резко участились случаи ландшафтных пожаров

На минувшей неделе пожарные больше 70 раз тушили возгорания
Ирина ТАРАСОВА
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На минувшей неделе пожарные больше 70 раз тушили возгорания. Фото пресс-службы МЧС Белгородской областиНа минувшей неделе пожарные больше 70 раз тушили возгорания. Фото пресс-службы МЧС Белгородской области
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На прошлой неделе пожарно-спасательные расчеты выезжали на тушение сухой травы 77 раз, площадь пожаров составила более 40 гектаров. К счастью, случаев перехода палов травы жилые дома и хозяйственные постройки не зафиксировано. Но спасатели напоминают белгородцам, что во время таких пожаров гибнут зверьки, которые только стали выводить свое потомство.

Сейчас единственный эффективный способ борьбы с травяными палами - их предотвращение. Напомним, что за поджог сухой травы, а также за различные нарушения требований пожарной безопасности, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения административных штрафов: на граждан – 2 000 - 3 000 рублей; на должностных лиц – 6 000 - 15 000 рублей; на юридических лиц – 150 000 - 200 000 рублей.

Главное управление МЧС России по Белгородской области обращается с просьбой сознательно относиться к соблюдению правил пожарной безопасности в весенний период и призывает граждан отказаться от сжигания сухой травы и других растительных остатков. В случае если вы обнаружили пожар, незамедлительно звоните по телефону «101» или «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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