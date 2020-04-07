2020-04-07T14:45:12+03:00
Общество

Новинка в Wink: «Джентльмены» в правильном переводе Гоблина

Премьера состоялась при поддержке кинокомпании «Вольга»
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Уже сегодня в видеосервисе Wink можно посмотреть эксклюзивную премьеру — фильм Гая Ричи «Джентльмены» в правильном переводе Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин. Новый фильм Гая Ричи вышел в российский прокат 13 февраля и вскоре стал одним из лидеров по кассовым сборам. В мировом прокате фильм собрал 118 млн при бюджете 22 млн долларов США.

Талантливый выпускник Оксфорда, применив свой уникальный ум и невиданную дерзость, придумал нелегальную схему обогащения, используя поместья обедневшей английской аристократии. Однако когда он решает продать свой бизнес влиятельному клану миллиардеров из США, на его пути встают не менее обаятельные, но жесткие джентльмены. Намечается обмен любезностями, который точно не обойдется без перестрелок и парочки несчастных случаев. Главные роли в фильме исполнили: Мэттью Макконахи, Чарли Хэннем, Хью Грант, Колин Фаррелл и другие.

- У Гая Ричи, на мой взгляд, лучше всего получаются фильмы про уголовников Лондона. Видно, что он глубоко в теме, хорошо понимает материал и разбирается в характерах и судьбах персонажей. В каком-то смысле после нескольких чисто коммерческих работ режиссер вернулся к истокам, таким как “Карты, деньги, два ствола” и “Большой куш”. Мне было интересно переводить и те фильмы, и “Джентльменов” — отличное динамичное авантюрное кино. Смотрите первыми новый фильм Гая Ричи в правильном переводе только в сервисе Wink, — отметил Дмитрий Пучков.

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