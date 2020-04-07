2020-04-07T14:03:42+03:00
Общество

Белгородца заставили оплатить штраф за пьяную езду

Жителю Таврово все же пришлось заплатить 30 тысяч рублей за совершенное правонарушение
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородца заставили оплатить штраф за пьяную езду.Белгородца заставили оплатить штраф за пьяную езду.Фото: "КП" Архив
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За управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, а также передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения житель Таврово оплатил штраф в размере 30 тысяч рублей в принудительном порядке.

Судебные приставы уведомили должника о возбуждении исполнительного производства. Но их предупреждения о необходимости оплаты задолженности в добровольный срок он проигнорировал. Тогда в рамках исполнительного производства было установлено, что должник, лишенный права управления транспортными средствами, передал свой автомобиль «Renault Logan» другому лицу. Судебный пристав-исполнитель наложил арест на автомобиль и предупредил должника о наступлении уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ в случае растраты, сокрытия, отчуждения или передачи арестованного имущества третьим лицам.

Только после всех этих мер административный штраф был оплачен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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