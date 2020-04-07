В Белгороде парковки пообещали сделать бесплатными

7 Апр 2020 2020-04-07T10:35:54+03:00

С 7 по 30 апреля платить за парковки в областном центре не нужно

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В Белгороде пообещали сделать бесплатными парковки. Правда эта мера временная. Платить за парковки не нужно, начиная с сегодняшнего дня, до 30 апреля включительно.

О таком нововведении на период самоизоляции на своей странице «ВКонтакте» в социальной сети сообщил Белгорода Юрий Галдун. Градоначальник, в частности, написал: «Платить за парковки не придется с 7 по 30 апреля». И объяснил, что эта мера принята, чтобы облегчить жизнь горожан в непростой для всех период.

Напомним, что белгородцам настоятельно рекомендуют соблюдать строгий режим самоизоляции, выходить их дома только в случае острой необходимости и соблюдать дистанцию не менее 1.5 метра. Также губернатор области рекомендовал ограничить езду на личном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU