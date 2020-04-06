6 Апр 2020 2020-04-06T18:37:04+03:00

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В Белгородской области готовят дополнительные койки для больных коронавирусом. Для оказания медицинской помощи потребуется 510 врачей и 1393 сотрудников среднего медперсонала. Об этом рассказала заместитель губернатора Белгородской области Наталия Зубарева. Она сообщила, что выделенные из федерального бюджета на борьбу с коронавирусом средства пойдут на подготовку и создание дополнительного коечного фонда в регионе. Также будут приобретены необходимые медикаменты и медицинские изделия, в том числе, средства индивидуальной защиты с учетом создания их резерва.

Белгородская область имеет расчетную численность коечного фонда, который позволит преодолеть пандемию коронавируса. В регионе уже функционирует сеть инфекционных структурных подразделений с общим коечным фондом 598, из них 252 практически соответствуют требованиям, предъявляемым к койкам для лечения коронавирусных больных. Помимо этого предполагается развернуть еще дополнительные койки на площадке городской больницы № 2 Белгорода.

Заместитель губернатора отметила, что на базе этой больницы уже завершаются строительно-монтажные работы и технологическое оснащение в терапевтическом корпусе больницы на 180 коек. Также в хирургическом корпусе больницы будет подготовлено еще 525 коек, из них 183 – реанимационные.

Подготовительные работы по созданию дополнительно коечного фонда проводятся еще в четырех медучреждениях региона. Для оказания медицинской помощи на всех пяти площадках потребуется 510 врачей и 1392 сотрудников среднего медицинского персонала. Для этого департаментом здравоохранения уже сформирован кадровый резерв из врачей-инфекционистов и врачей других специальностей.

Напомним, что в области принято решение о дополнительном материальном стимулировании медицинских работников. Размер ежемесячных выплат для врачей и медперсонала, работающего в инфекционных стационарах, будет соответствовать 100 % размеру средней заработной платы в экономике за 9 месяцев прошлого года. Для среднего медперсонала – 50 % и для младшего медперсонала – 30 %. Для категории специалистов первичного звена здравоохранения размер дополнительных выплат составит: 80 % – для врачей и 40 % – для фельдшеров и медсестер.

ИСТОЧНИК KP.RU