Белгородец,вернувшийся из заграничной командировки, самостоятельно приехал в обсерватор

3 Апр 2020 2020-04-03T15:57:58+03:00

Признаков заболевания у него не было, но он проявил гражданскую сознательность

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Департамент здравоохранения Белгородской области поблагодарил за сознательность белгородца, самостоятельно приехавшего в обсерватор. Как рассказала сегодня на брифинге первый замначальника Белгородского департамента здравоохранения Людмила Крылова, белгородец накануне вернулся в регион из командировки по Польше, Италии и Франции.

Утром он прибыл на поезде в 8:15, сразу сел в свою машину и уехал в обсерватор в Валуйский район. Сейчас он находится там на самоизоляции – на ближайшие 14 дней. Самочувствие у него хорошее, признаков болезни нет. Министерство внутренних дел подтвердило, что по пути в обсерватор он ни с кем не контактировал и никуда не заезжал.

ИСТОЧНИК KP.RU