Лебединцам на предприятии выдают витамины
По инициативе Олега Михайлова, управляющего директора Лебединского ГОКа, депутата Белгородской областной Думы для витаминизации всех работников приобретено 13 тысяч упаковок поливитаминного препарата, направленного на поддержку иммунитета.
- Это современные препараты. Они содержат витамины «А», «Е», группы «Б», и такие ценные микроэлементы, как железо, хром, селен, цинк, - прокомментировала Ольга Смехнёва, главный специалист группы по охране здоровья Лебединского ГОКа. - Эти микроэлементы очень важны организму человека в период межсезонья, когда иммунитету требуется особая поддержка.
На комбинат уже поступило более 8000 упаковок. Ещё 5000 – на подходе. В здравпунктах Лебединского ГОКа уже начали выдачу витаминов подразделениям.