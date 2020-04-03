Лебединцам на предприятии выдают витамины

3 Апр 2020 2020-04-03T13:54:47+03:00

Все на борьбу с весенним авитаминозом!

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По инициативе Олега Михайлова, управляющего директора Лебединского ГОКа, депутата Белгородской областной Думы для витаминизации всех работников приобретено 13 тысяч упаковок поливитаминного препарата, направленного на поддержку иммунитета.

- Это современные препараты. Они содержат витамины «А», «Е», группы «Б», и такие ценные микроэлементы, как железо, хром, селен, цинк, - прокомментировала Ольга Смехнёва, главный специалист группы по охране здоровья Лебединского ГОКа. - Эти микроэлементы очень важны организму человека в период межсезонья, когда иммунитету требуется особая поддержка.

На комбинат уже поступило более 8000 упаковок. Ещё 5000 – на подходе. В здравпунктах Лебединского ГОКа уже начали выдачу витаминов подразделениям.