2020-04-03T10:24:08+03:00
Общество

«Ростелеком» призвал белгородцев управлять сервисами дистанционно

Компания временно прекратила очное обслуживание клиентов в Белгородской области
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- В этот сложный период самоизоляции “Ростелеком” берет на себя обеспечение жителей региона надежной связью. Технические специалисты нашей компании работают в режиме повышенной готовности, круглосуточно ведут мониторинг инфраструктуры, обеспечивая работоспособность сети. Клиентов же мы просим оставаться дома. Все обращения мы можем обработать дистанционно. Звоните на горячие линии, оставляйте заявки в Личном кабинете. И без крайней необходимости не покидайте свои дома. А мы сделаем все для организации для вас интересного и полезного досуга и обеспечим возможность бесперебойной удаленной работы, - Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

Личный кабинет позволяет управлять тарифными планами и опциями, объединять лицевые счета как различных услуг связи так и членов одной семьи и перераспределять средства между ними в режиме онлайн. Также можно проверять размер начислений, просматривать статистику использования услуги за любой период.

Зарегистрироваться в Личном кабинете «Ростелекома» можно, зайдя на сайт компании, кликнуть по ссылке «Личный кабинет», ввести данные. Вход в кабинет возможен через сайт, бесплатное приложение для мобильных устройств или аккаунт в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook.

Физические лица могут обратиться на горячую линию по телефону 8-800-450-0-150. Номер для юридических лиц: 8-800-200-3000.

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