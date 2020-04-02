2 Апр 2020 2020-04-02T14:36:41+03:00

В Белгородской области будут вести учет всех въезжающих в регион жителей Москвы и Подмосковья. Фото: "КП" Архив

Изменить размер текста: A A

В Белгородском регионе по поручению губернатора Евгения Савченко введут учет всех въезжающих. Реализация этой меры поручена региональному Совету безопасности и главам муниципалитетов. Всем им в краткий срок нужно будет выяснить,кто приехал из столицы к родственникам на нерабочую неделю.

Евгений Савченко заявил: «Мы не должны повторить печальный опыт Италии, когда из зараженного севера Италии выехал к родне на юг, и теперь вся Италия полыхает».

Напомним, что в Белгороде распоряжением губернатора введен режим самоизоляции, на въезде в Белгородскую область работают три поста (в Старом Осколе, Алексеевке и Ивне), где замеряют температуру у въезжающих пассажиров. Полиция патрулирует аэропорты и вокзалы, проверяя въезжающих в регион. Общественный транспорт у областном центре работает в режиме выходного дня и только до 21.00.

ИСТОЧНИК KP.RU