Приставы помогли белгородским монтажников получить зарплату

2 Апр 2020 2020-04-02T14:08:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Со счета белгородской организации, задолжавшей своим сотрудникам, судебные приставы взыскали 68 тысяч рублей долга по заработной плате. Двое мужчин также по решению суда восставлены в должности монтажников внутренних сантехнических сетей и оборудования а также организацию обязали выплатить в пользу каждого по 30 тысяч рублей заработка за время вынужденного прогула и 4 тысячи рублей компенсацию морального вреда.

Исполнительные документы поступили на исполнение в Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Белгородской области. Поскольку в добровольный срок долг не был оплачен, пришлось устанавливать имущественное положение организации, должникам предупредили об ответственности за неисполнение решения суда. После всех этих мер задолженность по исполнительному производству была списана с расчетного счета организации.

ИСТОЧНИК KP.RU