Белгородская полиция взяла под контроль въезжающих в регион

1 Апр 2020 2020-04-01T14:34:48+03:00

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В Белгородской области полицейские контролируют потоки приезжающих из других регионов. Под контролем силовых служб находятся также самоизолированные граждане.

Контроль за въезжающими в регион ведется в аэропорту и на вокзалах, а также на автомобильной трассе на трех санпостах - на границе с Курской областью в Ивнянском районе, на границе с Воронежской в Старооскольском и Алексеевском горокругах. За минувшие сутки через санпосты прошли 428 человек, признаков болезни ни у кого не выявлено, сообщает оперативный штаб.

Параллельно полиция ведет контроль за самоизолированными гражданами, которые прибыли из-за рубежа, а также контактными с ними гражданами. Отметим, что при выявлении фактов нарушения режима полицейские собирают необходимые данные, подтверждающие факт нарушения, и передают их в Роспотребнадзор.

К сожалению, режим самоизоляции уже нарушил 51 житель региона, в том числе 32 человека - только за последние сутки. Местонахождение еще 14 граждан полиция устанавливает, их объявили в розыск.

Также полицейские совместно с санитарной службой и представителями муниципальных органов власти контролируют, как предприниматели соблюдают Указ Президента РФ о нерабочей неделе. Только за минувшие сутки выявлены 4 нарушителя среди предпринимателей, в основном, это — пивные магазины. Материалы по этим нарушениям также направлены в Роспотребнадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU