2020-03-28T18:19:37+03:00
Происшествия

Против обворовавшего пенсионерку белгородца возбуждено уголовное дело

Злоумышленник помогал женщине по хозяйству
Ирина ТАРАСОВА
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Против обворовавшего пенсионерку белгородца возбуждено уголовное дело.Против обворовавшего пенсионерку белгородца возбуждено уголовное дело.
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В полицию Белгорода обратилась 78-летняя пенсионерка, у которой пропали накопления. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 58-летний ранее неоднократно судимый местный житель. Следственное управление УМВД России по Белгороду в отношении подозреваемого возбудило уголовное дело. По предварительным данным, злоумышленник помогал пожилой женщине по хозяйству.

Закончив работу, он зашел в дом за своим вознаграждением. Хозяйка достала сумку с деньгами, оплатила услуги, после чего вышла во двор проверить качество выполненной им работы. Воспользовавшись ситуацией, злоумышленник забрал сумку с накоплениями пенсионерки, спрятал за пазуху и скрылся.

Выброшенные злоумышленником сумку с паспортом и кошельком правоохранители обнаружили и изъяли. Деньги мужчина вытащил, в настоящее время их дальнейшая судьба устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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