В Новом Осколе задержали пьяного водителя
В Новом Осколе к находившимся на маршруте патрулирования сотрудникам вневедомственной охраны обратилась гражданка. Она сообщила, что за рулем автомобиля марки «LADA Priora» находится водитель в состоянии алкогольного опьянения. Нарушитель был задержан, возбуждено уголовное делою
Росгвардейцы, получив информацию, незамедлительно передали ее по радиостанции сотрудникам ДПС. В результате совместного преследования автомобиль нарушителя был заблокирован, а водитель задержан.
В ходе проверки нарушителя по информационным базам было установлено, что 42-летний мужчина раньше привлекался к административной ответственности по аналогичной статье 12.8 КоАП России - управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения.
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ИСТОЧНИК KP.RU