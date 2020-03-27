2020-03-27T17:00:09+03:00
Происшествия

В Новом Осколе задержали пьяного водителя

Против нарушителя возбуждено уголовное дело
Ирина ТАРАСОВА
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В Новом Осколе задержали пьяного водителя.В Новом Осколе задержали пьяного водителя.Фото: "КП" Архив
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В Новом Осколе к находившимся на маршруте патрулирования сотрудникам вневедомственной охраны обратилась гражданка. Она сообщила, что за рулем автомобиля марки «LADA Priora» находится водитель в состоянии алкогольного опьянения. Нарушитель был задержан, возбуждено уголовное делою

Росгвардейцы, получив информацию, незамедлительно передали ее по радиостанции сотрудникам ДПС. В результате совместного преследования автомобиль нарушителя был заблокирован, а водитель задержан.

В ходе проверки нарушителя по информационным базам было установлено, что 42-летний мужчина раньше привлекался к административной ответственности по аналогичной статье 12.8 КоАП России - управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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