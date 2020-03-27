2020-03-27T11:44:02+03:00
Общество

Белгородская транспортная полиция приостановила личный прием

Белгородский ЛО МВД России на транспорте рекомендует обращаться дистанционно
Ирина ТАРАСОВА
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В связи с необходимостью принятия дополнительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 Министерство внутренних дел Российской Федерации и подразделения системы МВД России с 27 марта 2020 года временно приостанавливают личный прием граждан. Заявителям рекомендуется направлять свои обращения либо письменно на бумажном носителе через операторов почтовой связи, либо в электронной форме посредством сервиса «Прием обращений граждан и организаций» официального интернет-сайта МВД России и официальных интернет-сайтов подразделений системы МВД России. Также свое заявление можно оставить в почтовом ящике органа внутренних дел Российской Федерации (при его наличии).

ИСТОЧНИК KP.RU

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