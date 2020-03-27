2020-03-27T10:51:56+03:00
Общество

Об особенностях обслуживания кредитной задолженности

Банк постоянно работает над улучшением дистанционных каналов обслуживания
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Мы надеемся, что их использование избавит наших клиентов от необходимости посещения офисов банка для осуществления текущих платежей по кредитам, позволив проводить их через дистанционные каналы ПАО «БАНК УРАЛСИБ» - Интернет банк и Мобильный банк, а также банкоматы с функцией приема наличных средств.

В случае, если сложившаяся ситуация значительно ухудшила финансовое положение клиента, и этому имеется документальное подтверждение, Банк готов в индивидуальном порядке рассмотреть различные способы реструктуризации кредитной задолженности, включая возможность временного снижения ежемесячных платежей или предоставления ипотечных каникул, осуществляемые в рамках установленной законодательством процедуры.

Более подробно об оформлении карты можно в отделениях Банка, по телефону

8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». На правах рекламы.

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