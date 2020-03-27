2020-03-27T10:12:16+03:00
Общество

Белгородские приставы помогли вернуть деньги крестьянско-фермерскому хозяйству

Взыскание денежных средств со счетов - действенная мера по возвращению долгов
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
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Судебные приставы взыскали в пользу крестьянско-фермерского хозяйства из Чернянского района 288 тысяч рублей долга. Они установили банковские счета организации-должника и взыскали со счетов долг. Эта мера является одной из самых действенных в работе приставов.

Исполнительный документ, выданный Арбитражным судом Москвы о взыскании задолженности, поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Белгороду УФССП России по Белгородской области. Судебный пристав-исполнитель направил постановление о возбуждении исполнительного производства должнику, предупредил о мерах принудительного характера при не исполнении требования исполнительного документа. Но решение суда в добровольный срок все же не было выполнено. При этом имущество, зарегистрированное на праве собственности, у должника отсутствовало. Однако, были установлены банковские счета организации и судебный пристав-исполнитель обратил на них взыскание.

При поступлении денежных средств на расчетные счета должника задолженность по исполнительному производству, а также исполнительский сбор в размере 20 тысяч рублей были списаны. Денежные средства перечислены взыскателю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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