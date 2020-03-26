Белгородская филармония начинает серию онлайн-концертов

26 Март 2020 2020-03-26T18:45:27+03:00

Уже сегодня состоится первый: в пустом органном зале прозвучит Бах

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В филармонии решили не прерывать общение белгородцев с искусством. Беспрецедентная для учреждения акция: музыканты будут выступать в пустом зале, но для многотысячной интернет-аудитории.

Начало концертов запланировано на одно и то же время - 19.00. Что касается дат и программ, то артисты будут выступать практически ежедневно до середины апреля. Исключением станут лишь дни, объявленные Президентом выходными: 30 марта, 1, 2 и 3 апреля концерты не состоятся.

Разнообразие программ не зависит от способа их встречи со зрителем - запланированы выступления симфонического оркестра, вокальные и танцевальные номера, оркестров русских народных и духовых инструментов, знаменитого белгородского органа.

Ссылки на трансляции, а также подробности организовываемых концертов можно найти в социальных сетях филармонии.

ИСТОЧНИК KP.RU