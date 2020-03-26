Игорь Маковский: стабильная работа с ключевыми производителями в новых условиях – залог энергобезопасности регионов

26 Март 2020 2020-03-26T17:40:58+03:00

Более сорока предприятий работают в тесной связке с Россети Центр и Россети Центр и Приволжье

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Сегодня, на заседании оперативного Штаба, генеральный директор Россети Центр и Россети Центр и Приволжье Игорь Маковский поручил организовать прямой диалог с ключевыми производителями электротехнического оборудования в формате видеоконференции.

Цель встречи – обсуждение путей дальнейшего сотрудничества в связи с меняющейся экономической ситуацией.

Более сорока предприятий работают в тесной связке с Россети Центр и Россети Центр и Приволжье. В нынешних условиях главная задача руководства компаний – сохранить надёжные, устойчивые, партнерские отношения с ключевыми производителями.

- Сложная эпидемиологическая обстановка негативно влияет на экономическую ситуацию во всех отраслях. В этих условиях важно продолжать сотрудничество с нашими партнерами – ключевыми производителями энергооборудования, в полном объеме исполнять наши договорные обязательства, сохранять стабильный спрос на их продукцию. Россети Центр и Россети Центр и Приволжье будут, как и ранее, максимально четко, качественно и оперативно обеспечивать энергоснабжение в регионах присутствия, - отметил Игорь Маковский.

Напомним, что за день до этого Игорь Маковский поставил задачу перед руководством филиалов сократить срок технологического присоединения объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, до 10 дней.