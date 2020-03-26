2020-03-26T13:46:11+03:00
Общество

В Белгородском регионе нет и не будет дефицита продовольственных товаров

В департаменте агропромышленного комплекса заверили, что запасов продовольствия хватит на удовлетворение любого спроса
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородском регионе нет и не будет дефицита продовольственных товаров.В Белгородском регионе нет и не будет дефицита продовольственных товаров.
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Как заверила первый заместитель начальника департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды области Юлия Щедрина, Белгородская область полностью обеспечена продовольственными товарами. Она отметила, что запасов основных групп продовольственных товаров, которые имеются на предприятиях и в торговых сетях, хватит на удовлетворение любого спроса. Также она подчеркнула, что комиссия по мониторингу производства сельскохозяйственной продукции и ее переработки регулярно собирает и анализирует всю информацию об объемах и ценах продовольствия.

«Повышения цен от производителей нет, - заверила Юлия Щедрина, - Снижения объемов производства нет. Все предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности работают в штатном режиме. Высвобождения работников нет. Отрасль работает стабильно».

Чиновник также отметила, что аграрии региона без сбоев приступили к весенне-полевой кампании, которая в этом году началась даже раньше срока. И уже 17% всего объема работ выполнено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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