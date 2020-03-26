2020-03-26T14:53:42+03:00
Происшествия

Белгородец едва не убил своего товарища, хвастаясь новым ножом

Теперь 39-летнему мужчине придется отвечать за покушение на убийство
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородец едва не убил своего товарища, хвастаясь новым ножом.Белгородец едва не убил своего товарища, хвастаясь новым ножом.Фото: "КП" Архив
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Следственный отдел по Шебекинскому району Белгородской области возбудил уголовное дело в отношении 39-летнего жителя села Нежеголь, который едва не убил своего товарища. Распивая спиртные напитки, мужчина стал хвастаться в компании новым ножом. А когда вспыхнула ссора, нанес одному из присутствующих ножевые ранения. От трагедии спасло лишь активное сопротивление пострадавшего и вмешательство еще одного члена компании. За нанесение ножевых ранений мужчине придется ответить перед Законом по ч.3 ст.30 ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

Во время следствия выяснилось, что 6 ножевых ранений были нанесены в область жизненно-важных органов. Только активное сопротивление 33-летнего потерпевшего и вмешательство хозяина гаража, где компания распивала спиртное, помешало убийству.

В настоящее время подозреваемый взят под стражу. Расследование уголовного дела продолжается

ИСТОЧНИК KP.RU

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