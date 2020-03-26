2020-03-26T11:34:20+03:00
Общество

Строительной организации Белгородчины все же пришлось заплатить долг москвичам

Задолженность составила 440 тысяч рублей
Ирина ТАРАСОВА
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Строительной организации Белгородчины все же пришлось заплатить долг москвичам.Строительной организации Белгородчины все же пришлось заплатить долг москвичам.Фото: "КП" Архив
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В Белгородском районном отделе судебных приставов УФССП России по Белгородской области было возбуждено исполнительное производство о взыскании с одной из местных строительных компаний задолженности в пользу московской компании на сумму 440 тысяч рублей.

В установленный добровольный срок задолженность по исполнительному производству не оплачена. Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 30 тысяч рублей и обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на банковских счетах должника. Получив сведения с регистрирующих организаций в отношении 4 единиц автотранспортных средств вынесен запрет на совершение регистрационных действий.

При поступлении денежных средств на расчетные счета должника, задолженность по исполнительному производству, а также исполнительский сбор были списаны в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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