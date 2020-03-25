2020-03-25T16:36:50+03:00
Общество

В белгородской Росгвардии состоялся брифинг по итогам ведомственного конкурса

Конкурс для СМИ и институтов гражданского общества проводился в рамках фестиваля «Открытая Росгвардия»
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.
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Накануне Дня войск национальной гвардии РФ начальник Управления Росгвардии по Белгородской области полковник Дмитрий Мещерин наградил победителей и лауреатов конкурса «Росгвардия. Актуально». Во время брифинга награду из рук руководителя ведомства получил и корреспондент «Комсомольской правды» за материал о Герое Советского Союза Алексее Волошине, который отметил свой 100-летний юбилей.

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

- В региональном этапе конкурса приняли участие представители средств массовой информации, общественных объединений РФ, а также сотрудники ведомства. Для оценки и отбора предоставляемых работ была организована конкурсная комиссия, работы победителей конкурса были отосланы в Центральный округ для проведения окружного этапа и определения победителей. Награждение состоится в ходе проведения финала фестиваля «Открытая Росгвардия» в Москве, - отметил полковник Дмитрий Мещерин.

На брифинге офицер напомнил журналистам основные задачи войск национальной гвардии РФ, рассказал о планах ведомства на текущий год и отметил, что по итогам 2019 года белгородские росгвардейцы добились высоких показателей среди территориальных органов Центрального округа войск национальной гвардии РФ, войдя в тройку лидеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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