2020-03-25T16:07:35+03:00
75 лет Великой Победы

К 9 Мая здание медицинского колледжа в Белгороде украсит изображение девушки-медсестры

Красочный стрит-арт разместят в самом центре города
Ирина ТАРАСОВА
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Фото со страницы Юрия Галдуна "Вконтакте".Фото со страницы Юрия Галдуна "Вконтакте".
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К 75-летию Великой Победы в самом центре Белгорода появится стрит-арт с изображением девушки-медсестры в военной форме. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава города Юрий Галдун. Градоначальник, в частности, написал: «9 мая в городе появятся несколько стрит-артов, посвященных юбилею Великой Победы. Вот эскиз композиции, которую планируем разместить на здании медколледжа».

Также стало известно, что подобных проектов к 9 мая будет реализовано несколько. Речь идет о пяти портретах великих полководцев, которые выбираются путем интернет-голосования.

Напомним, что в прошлом году стены зданий областного центра украсили стрит-арты Юрий Гагарина и Владимира Маяковского, которые появились на домах улиц, названных в честь этих известных людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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