2020-03-25T10:20:14+03:00
Экономика

«Открытие» поддержит пострадавших от коронавируса клиентов

Президент-председатель правления банка Михаил Задорнов сообщил об этом в интервью Business FM
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Подчеркивается, что банк готов оказать адресную поддержку всем категориям клиентов, пострадавших от коронавируса.

Сейчас основной инструмент поддержки физических лиц – правительственная программа ипотечных каникул. В ее рамках заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут рассчитывать на приостановку выплат на срок до полугода. Михаил Задорнов сообщил, что сейчас банк разрабатывает дополнительный инструмент, который позволит получить отсрочку по кредиту тем клиентам, которые серьезно заболели и оказались в изоляции.

Особое внимание ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» намерен уделить предприятиям малого и среднего бизнеса. По мнению Задорнова, именно этот сектор российской экономики сегодня наиболее уязвим:

- Определенные отрасли – гостиничный бизнес, небольшие кафе и рестораны, спорт, фитнес - подвергнутся серьезному удару. Это целевая для нас аудитория, поэтому, не дожидаясь развития событий, мы выработали специальные меры поддержки, - по словам главы банка, программа будет запущена в ближайшее время.

Что касается крупных предприятий, то с каждым из них, сообщил Михаил Задорнов, банк будет прорабатывать меры поддержки индивидуально.

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