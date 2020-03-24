2020-03-24T23:30:34+03:00
Происшествия

Полиция задержала белгородца за убийство тещи и попытку убить сына

Раненого ребенка доставили в больницу
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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В отношении белгородца возбуждено уголовное дело за убийство, совершенное с особой жестокостью.В отношении белгородца возбуждено уголовное дело за убийство, совершенное с особой жестокостью.Фото: "КП" Архив
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Трагедия произошла в областном центре в ночь на 24 марта. В одной из квартир на улице Садовой произошла семейная ссора между пьяным мужчиной и его тещей.

По версии следствия, во время конфликта подозреваемый схватил нож и не меньше 20 раз ударил им 58-летнюю женщину. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия. Свидетелем происходящего ужаса стал 10-летний сын злоумышленника. Мужчина кидался с ножом и на ребенка, но не довел свой умысел до конца по независящим от него причинам и скрылся из квартиры. На шум и крики из квартиры среагировали соседи. Они вызвали скорую для мальчика.

Полиция задержала 35-летнего подозреваемого. Мужчина ранее уже неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности. В отношении белгородца возбуждено уголовное дело за убийство, совершенное с особой жестокостью, покушение на убийство двух лиц, в том числе малолетнего.

Следствие устанавливает всех обстоятельства совершенного преступления. Назначены судебные экспертизы, расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Полиция задержала белгородца за убийство тещи и попытку убить сына
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