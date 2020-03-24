Белгородец палкой избил соседку своей матери

24 Март 2020 2020-03-24T17:03:37+03:00

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Сотрудники одного из медучреждений Белгорода сообщили в полицию о том, что обратилась 44-летня белгородка с травмами, возможно криминального характера. Как выяснили правоохранители, местная жительница получила телесные повреждения во время конфликта с сыном своей соседки.

По предварительной информации, женщины проживают в доме на двух хозяев и уже 9 лет их соседство нельзя назвать дружным. На частые конфликты одна из белгородок неоднократно жаловалась сыну. И 49-летний подозреваемый решил, наконец, вмешаться в ситуацию, однако мирного разговора не случилось. Мужчина встретил потерпевшую на выходе из дома. Завязался конфликт, во время которого он схватил с земли палку и несколько раз ударил потерпевшую по левой руке. Осознав содеянное, он сам вызвал женщине скорую. По заключению врачей, здоровью потерпевшей причинен вред средней тяжести.

В отношении сына одной из белгородок возбуждено уголовное дело за умышленное причинение телесных повреждений. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU