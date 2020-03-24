ГК ВТБ Лизинг реструктуризирует платежи группы Аэрофлот
В настоящее время в рамках сотрудничества с ВТБ Лизинг у компаний группы «Аэрофлот» в лизинге находится пятьдесят Boeing 737-800, четыре Boeing 747, два Boeing 777, девять самолетов Airbus A319 и по одному А320, А330.
- Команда ВТБ Лизинг индивидуально подходит к запросам наших клиентов и решению их бизнес-задач и делает все необходимое, чтобы поддержать клиентов в непростой экономической ситуации. Мы первыми на рынке согласились на проведение такой крупной реструктуризации в интересах клиента, но с учетом сложившейся ситуации не исключаю, что за нами последуют и остальные лизинговые компании, - отметил Дмитрий Ивантер, генеральный директор АО "ВТБ Лизинг", входящего в группу ПАО "Банк ВТБ", председатель совета НП «Лизинговый союз».